Deságio em leilão de energia eólica chega a 10%, licitação segue

A cada rodada desta etapa do leilão, as reduções de preço são uniformes, de 0,27 por cento. Ainda não havia informações sobre o volume de energia licitado.

A Empresa de Pesquisa Energética habilitou 339 projetos para a licitação. Os empreendimentos possuem capacidade combinada de 10 mil megawatts, o equivalente a uma vez e meia o complexo hidrelétrico do rio Madeira, com as usinas de Jirau e Santo Antonio.

Os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte são os que concentram a maior quantidade de empreendimentos no leilão. Juntos, os dois Estados correspondem a 6.144 megawatts habilitados para a licitação.

(Por Cesar Bianconi)