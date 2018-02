Descoberta da Petrobras reforça potencial no pré-sal A descoberta pela Petrobras de uma grande reserva de gás e condensado na bacia de Santos confirma, segundo analistas, o potencial da faixa ultraprofunda ao longo da costa brasileira conhecida como pré-sal. As ações da estatal tiveram alta de 9,76 por cento nesta terça-feira, para 72,96 reais, beneficiando-se também de uma recuperação geral dos mercados depois das fortes quedas da segunda-feira. A descoberta deve ajudar o país a obter auto-suficiência em gás natural daqui a alguns anos e garantir melhores condições de negociar com a Bolívia os preços do produto, afirmou o diretor de exploração e produção da companhia, Guilherme Estrella, a repórteres. No fim da segunda-feira, a Petrobras afirmou que, em conjunto com a Galp Energia, "comprovou a existência de uma grande jazida de gás natural e condensado no pré-sal da Bacia de Santos", sem dar estimativas da reserva. A descoberta está na camada com a mesma estrutura geológica onde a Petrobras anunciou em novembro reservas de petróleo leve estimadas entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris, no campo de Tupi. "As perspectivas de exploração são excelentes. A nova descoberta de Júpiter, assim como Tupi, confirmam o alto potencial da área pré-sal. Praticamente, não temos riscos de exploração nessa área", afirmou Estrella. "A nova jazida é muito boa, tem muito gás. Isso vai contribuir para que o Brasil se torne auto-suficiente em gás", disse ele, observando que ainda é muito cedo para estimar o tamanho da reserva ou dizer se ela é comercialmente viável. A área que ela cobre é similar à de Tupi. Estrella não descartou a possibilidade de haver petróleo embaixo do gás e do condensado. "Essa descoberta é uma nova confirmação do potencial pré-sal e mostra que a atual política de investimentos extremamente pesados em estudos sísmicos, além de trazer novos players com nova tecnologia, funciona perfeitamente", disse François Moreau, chefe da consultoria Estratégia e Valor, no Rio de Janeiro. Ele afirmou que a descoberta também fornece sustentação à teoria de que o campo de Tupi pode ter um vizinho ainda maior. A Petrobras afirma que ainda não tem dados para provar isso, e que mais perfurações são necessárias. "Essa descoberta é uma nova confirmação do potencial no pré-sal e mostra que a atual política de investimento extremamente pesado em estudos sísmicos e de trazer novos parceiros com nova tecnologia funciona perfeitamente", afirmou François Moreau, chefe da consultoria Estratégia e Valor no Rio. Ele disse que a descoberta também ajuda a sustentar a teoria de que o campo gigante de Tupi talvez tenha um vizinho ainda maior. A Petrobras afirmou que ainda não há informação para provar isso, mas perfurações são necessárias. Ainda assim, analistas alertam que a descoberta não vai resolver o problema imediato de falta de gás natural do Brasil, mesmo que o governo provavelmente pressione a Petrobras e parceiros para desenvolverem o campo de gás com urgência. "Em teoria, isso é tudo positivo porque o Brasil dependeria menos de importações, mas ainda não sabemos quais são as reservas, se são viáveis ou quando esse campo pode entrar em operação, enquanto que o problema com a disponibilidade de gás é imediata", disse Sophie Aldebert, da Cambridge Energy Research Association. "O fato de eles terem feito esse anúncio permite presumir que o gás tem valor comercial, mas não temos os elementos necessários para afirmar isso ainda", disse ela. (Por Andrei Khalip)