Despesas do Bradesco crescem 4,3% no 2 trimestre As despesas pessoais e administrativas do Bradesco atingiram R$ 6,769 bilhões no segundo trimestre de 2013, aumento de 4,3% na comparação com a cifra vista em um ano, de R$ 6,488 bilhões. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, foi registrado crescimento de 3,9%. Apesar disso, o lucro contábil do banco subiu 4,1% no período ante 12 meses, para R$ 2,949 bilhões.