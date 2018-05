Deutsche Bank anuncia recuo de 49,7% no lucro líquido O alemão Deutsche Bank anunciou que o lucro líquido recuou 49,7% no segundo trimestre de 2013, para 335 milhões de euros, de 666 milhões de euros no mesmo período de 2012. No mesmo sentido, o lucro antes das taxas recuou 20,8%, de 1 bilhão de euros entre abril e junho de 2012 para 792 milhões de euros no segundo trimestre de 2013. A receita do Deutsche Bank alemão cresceu 2% para 8,2 bilhões de euros, de 8 bilhões de euros. As provisões contra empréstimos ruins subiu para 473 milhões de euros, 13% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.