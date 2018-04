Deutsche registra lucro de 1,09 bilhões de Euros no 2º tri

O Deutsche Bank anunciou nesta terça-feira lucro líquido maior que o previsto no segundo trimestre, impulsionado pelas operações de banco de investimentos, mas a deterioração da economia forçou a instituição a elevar fortemente as provisões para empréstimos ruins. As provisões subiram para 1 bilhão de euros (US$ 1,42 bilhão), de 135 milhões de euros um ano antes, o que derrubava as ações do banco em 8,56% na manhã desta terça-feira.

O maior banco da Alemanha em capitalização de mercado informou que seu lucro líquido cresceu 68% no segundo trimestre, para 1,09 bilhão de euros (US$ 1,54 bilhão), de 649 milhões de euros um ano antes, ajudado pelo retorno ao lucro nos resultados de negociações. Analistas esperavam lucro de 955 milhões de euros.

O Deutsche Bank não forneceu uma perspectiva para o ano todo. Mas o executivo-chefe, Josef Ackermann, disse que o modelo de negócios do banco o posicionou bem para "obter vantagem total das oportunidades, quando as condições de negócios melhorarem".

O ganho foi impulsionado pelo lucro de 2,61 bilhões de euros com negociações, que foi particularmente beneficiado pelo crescimento nas negociações com juro, com mercado monetário e de dívida nos mercados emergentes, disse o Deutsche. Analistas esperavam lucro com negociação de 1,9 bilhão de euros, comparado ao prejuízo de 475 milhões de euros no segundo trimestre de 2008.

As baixas contábeis caíram significativamente para 108 milhões de euros no trimestre, de 2,1 bilhões de euros um ano antes, em parte porque o Deutsche Bank se beneficiou de um afrouxamento nos padrões contábeis. As informações são da Dow Jones.