Devon recebe licença ambiental para explorar petróleo no Brasil A companhia petrolífera norte-americana Devon obteve nesta terça-feira licença ambiental para começar a explorar petróleo no campo brasileiro de Polvo, após atrasos causados por uma greve no Ibama. "A licença de operação foi assinada hoje", informou o porta-voz do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Os funcionários do Ibama voltaram ao trabalho na semana passada, depois de semanas de protesto contra a decisão do governo de dividir a instituição com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O início da produção no campo de Polvo, inicialmente previsto para este mês, fará da Devon a primeira companhia produtora de petróleo estrangeira no país não-associada à estatal Petrobras . Representantes da Devon não puderam dizer se a programação para o início das atividades neste mês será mantida. SK Corp, a maior refinaria da Coréia do Sul, é parceira da Devon no projeto, detendo uma fatia de 40 por cento. Companhias como a Shell e a Repsol-YPF estão explorando petróleo brasileiro como parceiras da Petrobras. A Devon detém uma plataforma de produção no campo de Polvo, na bacia de Campos. Ela deverá bombear o petróleo para um navio-tanque com capacidade de 1,5 milhão de barris. O projeto alcançará produção máxima de 50 mil barris por dia de petróleo pesado em meados de 2008.