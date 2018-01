Dia de ‘rockstar’ e turnê personalizada para fãs

A Budweiser lança hoje a sua principal campanha do ano, que contempla uma série de ações relacionadas ao mundo da música. A marca de cerveja vai oferecer a cem consumidores a chance de participar de uma turnê de bandas internacionais com shows agendados no Brasil, ao lado de dois amigos. O vídeo com o lançamento da promoção estreia hoje na internet e nos principais canais de TV.

A marca é a cerveja oficial de shows de dez artistas internacionais que virão ao Brasil neste segundo semestre, entre eles Queen, Katy Perry e A-ha. “A Budweiser patrocina shows internacionais de música desde que a marca chegou ao Brasil, em 2011. Se colocarmos todos os shows em uma plataforma única, promovemos quase um festival de música internacional”, disse a diretora de marketing da Budweiser, Diana Maranhão.

As cervejarias vêm travando uma disputa à parte no mercado para associar seu nome aos grandes eventos de música do Brasil. Enquanto a Budweiser patrocina turnês internacionais, a concorrente Heineken é patrocinadora do festival Rock in Rio. Diversas bandas que vêm para o Rock in Rio farão shows em outras cidades do Brasil dias antes ou depois do evento, só que com patrocínio da Budweiser.

Como participar. Os candidatos à turnê VIP da Budweiser farão um cadastro online, no qual colocarão sua foto com os amigos em um sistema que criará um pôster de show com a imagem deles. Os cem premiados serão escolhidos por sorteio.

Além de poder assistir ao show de três bandas à sua escolha ao lado dos amigos, eles terão experiências de “astros” da música – transporte VIP, hospedagem no mesmo hotel da banda e visita aos bastidores do show. A marca vai filmar a experiência dos fãs e usar o material em campanhas institucionais posteriores.

Para apresentar a campanha, a Budweiser organizou vídeos no qual mostra fãs curtindo um dia de “astro” com os amigos. São três versões – com trilhas sonoras de rock, pop e metal. A marca gravou as cenas de shows em um evento de verdade, mas de música nacional. Os trechos que mostram amigos passeando em limusines e se divertindo em hotéis de luxo foram gravadas em São Paulo.

Para dar veracidade ao vídeo, a marca recrutou cerca de cem figurantes, a maioria deles ligados ao universo musical. Em vez de atores, o filme tem DJs e músicos. O vídeo foi feito pela agência Africa. A promoção será organizada pela XYZ.