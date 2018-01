Diretor da OMC visita China para tentar retomada de Doha

O diretor-geral da Organiza??o Mundial do Com?rcio (OMC), Pascal Lamy, chegou ? China neste domingo, iniciando uma visita de quatro dias destinada a auxiliar na retomada das conversa??es sobre a Rodada de Doha. Lamy vai se reunir com autoridades do setor financeiro, comercial e agr?cola do pa?s, segundo a ag?ncia de not?cias Xinhua. A China, pertencente ao organismo desde 2001, assumiu um papel de pouca intensidade nas disputadas negocia??es de Doha. "No momento, as negocia??es de Doha entraram em um est?gio crucial, e sob essas circust?ncias, ele espera debater com as autoridades chinesas como avan?ar nas negocia??es", informou a Xinhua, citando entrevista com Lamy. Esta semana, autoridades do Brasil, Estados Unidos, Uni?o Europ?ia e ?ndia devem se reunir em Potsdam, Alemanha, para tentar avan?ar nas negocia??es. Em julho de 2006, Lamy suspendeu as negocia??es ap?s as grandes pot?ncias comerciais n?o terem conseguido chegar a um acordo sobre corte de subs?dios a tarifas agr?colas.