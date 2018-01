Dona da Friboi pode parar operações em MT por falta d'água

A JBS pode ter de paralisar as operações na unidade de Colíder, em Mato Grosso, devido à escassez de água na região. Em nota, a empresa afirmou que por causa da falta de chuvas no município o volume de água no rio Carapá está caindo, comprometendo os reservatórios que abastecem o frigorífico.

A JBS informa estar tomando providências para evitar que a produção na unidade seja interrompida. A unidade de Colíder tem 560 funcionários e pode abater, por dia, cerca de 600 cabeças de gado.

A seca também traz consequências para a pecuária no campo. Segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), as áreas de pastagem dão sinais de exaustão, o que dificulta a manutenção do rebanho no campo.

"Vislumbra-se um momento delicado. Com a intensificação da seca, o consumo interno em queda e as margens apertadas, o cenário que se forma é nebuloso, gerando desafios para toda a cadeia produtiva", afirma o Imea em análise sobre o mercado.