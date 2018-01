Dove pede desculpas por propaganda considerada racista

A marca de cosméticos Dove, propriedade da gigante holandesa Unilever, pediu desculpas após a difusão online de um anúncio que ganhou inúmeras acusações de racismo.

"Em uma imagem publicada esta semana, erramos ao representar as mulheres de cor, e lamentamos profundamente os danos causados", declarou a marca em uma mensagem publicada nas redes sociais Facebook e Twitter.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7 de outubro de 2017