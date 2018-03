Dow e S&P 500 sobem por dados melhores que o esperado

Relatórios do governo divulgados nesta sexta-feira mostraram vendas melhores que o esperado no setor de varejo em novembro, além de um aumento inesperado nos estoques empresariais em outubro, o que aponta para uma recuperação nos gastos do consumidor.

Uma pesquisa privada também mostrou que a confiança do consumidor melhorou no início de dezembro, elevando o índice de varejo da S&P em 1,3 por cento.

"Hoje é uma repetição dos dias anteriores, com dados econômicos mostrando que a recessão está desaparecendo e que a recuperação chegou", disse Rick Lake, gerente de portfolio da Aston/Lake Partners LASSO Alternatives Fund.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,63 por cento, para 10.471 pontos. O S&P 500 ganhou 0,37 por cento, para 1.106 pontos. Já o Nasdaq Composite teve oscilação negativa de 0,03 por cento, para 2.190 pontos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No acumulado da semana, o Dow Jones subiu 0,8 por cento, o S&P 500 ficou estável, ao passo que o Nasdaq caiu 0,2 por cento.

A Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei nesta sexta-feira com o objetivo de proteger o sistema financeiro e evitar crises futuras. O Bank of America fechou a sessão com valorização de 2,8 por cento, aos 15,63 dólares, e foi uma das principais altas do dia no índice Dow.