Dow e S&P 500 tem queda; Nasdaq sobe por biotecnologia

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,13 por cento, para 9.096 pontos. O S&P 500 caiu 0,26 por cento, para 979 pontos.

Já o Nasdaq subiu 0,39 por cento, para 1.975 pontos.

Ações do setor de saúde lideraram a recuperação do mercado durante a tarde, com os papéis de biotecnologia avançando um dia depois de a Amgen's informar um forte lucro trimestral. O setor de assistência médica também subiu após o lucro da Coventry Health Care superar as estimativas de Wall Street.

O índice de confiança do consumidor norte-americano caiu mais que o esperado em julho, no segundo mês consecutivo de queda, diante de preocupações sobre o mercado de trabalho ainda fraco, segundo o Conference Board.

Fortes balanços divulgados nos últimos dias deram um novo fôlego para o rali do mercado acionário.

"Temos visto um rali de 11 por cento em duas semanas", disse Tim Smalls, chefe de operações de ações norte-americanas da Execution LLC em Greenwich, Connecticut.

Ele afirmou que, com a recente escalada das ações e os mercados em busca de motivos para uma pausa, o leve declínio dos índices acionários ainda é uma boa performance.

Smalls acrescentou que boa parte da recuperação vista no período da tarde esteve ligada a um fraco leilão de títulos do Tesouro norte-americano, com os recursos saindo desse mercado e migrando para o de ações.