Dow e S&P fecham no menor nível desde 1997 Os índices Dow Jones e Standard & Poor's fecharam no menor nível em 12 anos nesta segunda-feira, refletindo uma falta de confiança na capacidade do governo norte-americano de estabilizar o sistema financeiro. Os papéis de tecnologia lideraram as perdas do dia. A IBM caiu 5 por cento. O Dow recuou 3,41 por cento, para 7.114 pontos; o S&P declinou 3,47 por cento, para 743 pontos e o Nasdaq baixou 3,71 por cento, para 1.387 pontos. (Por Rodrigo Campos)