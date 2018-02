Dow e S&P se sustentam e avançam em sessão volátil em Nova York Os índices Dow Jones e S&P 500 fecharam em alta nesta segunda-feira, puxados por ações do setor de saúde e de fabricantes de produtos com demanda constante à medida que os investidores buscavam ações de empresas com menor exposição a uma desaceleração econômica. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,21 por cento, para 12.827 pontos e o Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,32 por cento, para 1.416 pontos. Já o termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,21 por cento, para 2.499 pontos. A farmacêutica Merck e a fabricante de cigarros Altria estavam entre as apostas defensivas dos investidores que ajudaram os principais índices de Wall Street a registrar ganhos no final de uma sessão volátil. Foi a primeira alta do S&P no ano. O Nasdaq, no entanto, caiu com o temor de que uma desaceleração dos Estados Unidos afete a economia global, o que também pesaria sobre o setor de tecnologia. A Apple recuou 1,3 por cento, e a Hewlett-Packard perdeu 3,2 por cento. É o pior começo de ano para o Nasdaq desde 2000, quando o índice teve queda acumulada de 8,4 por cento nos primeiros quatro dias do ano. Em 2008, a baixa é de 5,76 por cento. "O mercado está tentando acertar o passo após um começo ruim de ano", disse Kurt Brunner, gestor de portfólio da Swarthmore Group, na Filadélfia. "As ações defensivas seguraram o mercado, mas você teve muita conversa sobre uma desaceleração global e de como isso vai afetar os setores industrial e de tecnologia." (Reportagem de Chris Sanders)