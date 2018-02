DuPont tem lucro maior com ajuda de vendas no Brasil A DuPont, maior empresa química dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira aumento do lucro do quarto trimestre antes de itens extraordinários, com ajuda de forte expansão de vendas no Brasil, na China e na Índia. Excluindo itens, a empresa teve lucro trimestral de 0,57 dólar por ação, acima do resultado positivo de 0,45 dólar registrado um ano antes. Já o lucro líquido caiu para 545 milhões de dólares, ou 0,60 dólar por ação, contra 871 milhões de dólares, ou 0,94 dólar por ação, há um ano. As vendas da DuPont em mercados emergentes cresceram 20 por cento no quarto trimestre, enquanto nos EUA a expansão das vendas foi de 5 por cento, apesar da desaceleração dos setores imobiliário e automotivo. (Reportgem de Euan Rocha)