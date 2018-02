DuPont tem lucro menor que o esperado no 2o tri A DuPont, segunda maior companhia química dos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira um lucro abaixo do esperado para o segundo trimestre por conta de menores volumes de vendas nos Estados Unidos e maiores custos com matérias-primas e energia. O lucro caiu de 975 milhões de dólares um ano antes para 972 milhões de dólares, informou a companhia. Excluindo itens excepcionais, o lucro subiu de 1,01 dólar por ação para 1,04 dólar por ação, ficando abaixo do 1,06 dólar esperado por analistas consultados pela Reuters. As vendas no trimestre subiram de 7,44 bilhões para 7,88 bilhões de dólares, enquanto o mercado aguardava 7,91 bilhões de dólares. A companhia informou que o volume de vendas recuou 2 por cento nos Estados Unidos por causa de mercados imobiliário e de veículos menos aquecidos. Apesar disso, fora do país as vendas cresceram 4 por cento. Para o segundo semestre do ano, a DuPont espera continuar se beneficiando de crescimento fora dos Estados Unidos e preços maiores de vendas. (Por Euan Rocha)