Duratex tem queda de 40% no lucro no 4º trimestre

A Duratex, empresa de insumos para a construção civil, teve lucro líquido de R$ 54,36 milhões no quarto trimestre, queda de 39,7% ante o mesmo período do ano anterior, afetada pela piora do mercado de painéis de madeira e aumento de custos, informou a empresa nesta segunda-feira, 15.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa somou R$ 168,84 milhões, baixa de 44,1% na base de comparação anual.

A piora do resultado veio em meio à queda de 20% do volume de vendas de painéis de madeira na comparação anual, apesar de alta de 4,9% das vendas da unidade Deca, que fabrica metais e louças sanitárias.

A empresa apontou como justificativa a estagnação econômica do Brasil, com a piora dos mercados em que atua, além de pressões de custos pelo aumento de insumos como energia elétrica e pela desvalorização do real ante o dólar.

No segmento de madeira, a Duratex disse esperar para 2016 um mercado interno ainda em contração. "Todavia as exportações, que já tiveram um significativo aumento de volume, acima de 50% comparado com 2014, devem continuar nesse mesmo ritmo de crescimento em 2016, minimizando a queda de volume consolidado", disse.

Em dezembro, a Duratex anunciou que decidiu paralisar a produção de painéis de madeira na fábrica em Itapetininga, no interior de São Paulo, até que a economia e o mercado interno melhorem.

A receita líquida consolidada da Duratex somou R$ 955 milhões no quarto trimestre, queda de 8,2% ante os três últimos meses de 2014.

O endividamento líquido ficou em R$ 1,9 bilhão, enquanto a alavancagem medida pelo endividamento sobre Ebitda foi a 2,29 vezes, ante 1,81 vez no fim do mesmo período do ano anterior.