É preciso um Mercosul forte para negociar com a UE No início do corrente mês, lideranças do Rio Grande do Sul reuniram-se com lideranças uruguaias e argentinas e criaram a Câmara Setorial do Arroz do Mercosul. Há cerca de três anos, em companhia do presidente do Sindarroz/SC, fizemos em Montevidéu uma reunião similar onde as conclusões foram semelhantes. Ocorre que tanto Uruguai como Argentina não têm em seus produtores de arroz os atores precípuos das negociações internacionais.No Uruguai, cerca de três indústrias beneficiadoras efetivamente comercializam o produto para fora do país. Na Argentina, a situação é pior, porque empresas multinacionais têm o condão de exportar o produto. Neste sentido, uma Câmara Setorial, com a participação de todos os membros da Cadeia Produtiva e dos respectivos representantes governamentais, poderá ser uma saída positiva.Comprovou-se que o Mercosul não terá soluções com bravatas, ameaças ou traquinices, mas sim com diálogo e uma negociação séria e profunda. Não podemos esquecer que desde 1990, com o advento formal do Mercosul, houve uma virtual nacionalização do arroz do Uruguai e da Argentina. Faltou nesta negociação a inclusão, por parte do Brasil, dos outros 50% da sua produção, notadamente Santa Catarina e Mato Grosso. Mas por certo a formalização de uma Câmara Setorial do bloco não poderá deixar de fora mais da metade da Cadeia Produtiva do Brasil.O dia 31 de outubro próximo é a data limite para as negociações entre União Européia e Mercosul. Apesar de definitiva e importante, não imaginamos que a data ponha termo final às negociações. É importante para a União Européia um fornecedor do quilate do Mercosul. E é fundamental para o Mercosul um cliente da importância de uma União Européia.Por isso, acreditamos na evolução entre os blocos e vemos com otimismo este prólogo de entendimento. O certo é que as barreiras alfandegárias são inaceitáveis e cada vez mais difíceis de suportar economicamente, seja para quem impõe, seja para quem é vítima das mesmas! Para que se tenha uma idéia, no arroz as barreiras alfandegárias da União Européia aumentam o preço do produto em mais de 100%!Atualmente, porquanto, apenas os Estados Unidos, com subsídios diretos de quase 90% no arroz, têm condições de comerciar com a Europa. As limitações americanas impostas por poluição e falta de água, acrescidas do constante crescimento de seu comércio com Ásia, farão, na prática, a União Européia buscar outros fornecedores. E aí estamos nós. Mas sem barreiras. por Artur Oscar Loureiro de Albuquerque* * é presidente da Associação Brasileira da Cadeia Produtiva do Arroz