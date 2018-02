eBay completa venda do Skype para grupo investidor

A empresa de leilões pela internet eBay informou na quinta-feira que completou com sucesso a venda de sua filial Skype a um grupo investidor que avaliou a empresa em US$2,75 bilhões.

Os compradores, liderados pela empresa Silver Lake e que incluem também a Joltid Limited, Canada Pension Plan Investment Board e Andreessen Horowitz, adquiriram uma participação de cerca de 70%, disse a companhia em comunicado de imprensa.

Segundo o compromisso que alcançaram as partes, eBay recebeu em torno de US$ 1,9 bilhões.

Além disso, mantém uma participação de cerca de 30% do Skype, um serviço de ligações pela internet e de vídeo que tinha adquirido em 2005.

Também comprou ativos com um valor nominal de US$ 50 milhões para financiar a dívida de sua antiga filial. O eBay anunciou a venda do Skype no último dia 1º de setembro, após meses de conjeturas sobre o futuro desse popular serviço de internet e previa que a transação fosse concluída antes do fim do ano.

As ações do eBay fecharam o pregão no mercado Nasdaq a um preço de US$ 23,19, o mesmo que na jornada anterior, e acumulam uma revalorização de 66,12% desde o começo do ano.