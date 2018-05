EDP apura alta de 9,8% no lucro do 2º trimestre A companhia de energia portuguesa EDP anunciou nesta quinta-feira, 25, que teve lucro líquido de 268,5 milhões de euros no segundo trimestre, uma alta de 9,8% na comparação com o lucro do mesmo período do ano passado, de 244,5 milhões de euros. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) subiu 0,4%, para 884,8 milhões de euros. A capacidade instalada na divisão de eletricidade avançou para 22.682 megawatts no segundo trimestre, ante 22.514 megawatts no mesmo intervalo de 2012.