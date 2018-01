Eletrobrás adia divulgação de balanço para segunda-feira

A Eletrobrás adiou a divulgação das suas informações financeiras do segundo trimestre de 2016, prevista para esta sexta-feira, 12, para a segunda-feira, 15 de agosto. Com isso, a realização da áudio-conferência sobre o balanço, prevista para segunda-feira, ficou para terça-feira.

O grupo diz que teve de adiar a divulgação em razão de ser "necessário maior entendimento acerca da formação do crédito e condições de recebimento dos direitos relativos aos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31 de maio de 2000, denominados instalações da Rede Básica Sistema Existente (RBSE) e demais Instalações de Transmissão – RPC, não depreciados e não amortizados”.

“Como é de conhecimento do mercado, o assunto é extremamente complexo, e vem sendo discutido tempestivamente pelas companhias afetadas junto ao Ministério de Minas e Energia, Aneel, Comissão de Valores Mobiliários, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e Abraconee - Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica e também junto aos respectivos auditores independentes.”