Eletrobrás anuncia intenção de emitir até US$1 bi em bônus

Mais cedo nesta sexta-feira, fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters que a Eletrobrás planeja emitir ao menos 500 milhões de dólares em bônus no exterior neste mês com prazo de 10 anos para fundos de investimento.

Dois investidores que devem participar do negócio afirmaram ainda que a Eletrobrás pode pagar yield de cerca de 7 por cento, o que evidencia uma forte busca por ativos brasileiros no momento em que o Brasil fica mais perto de conseguir rating na faixa de grau de investimento pela agência Moody's.

Eles acrescentaram que o momento para a emissão parece favorável, uma vez que a percepção de risco do Brasil tem voltado para os níveis pré-setembro de 2008. O colapso do banco de investimentos Lehman Brothers levou os mercados de crédito mundiais à queda livre depois daquele mês.

O presidente da Eletrobrás, José Muniz, afirmou à Reuters em entrevista em junho que o dinheiro obtido com a venda de bônus seria usado para financiar o plano de investimentos da estatal.

A Eletrobrás controla 36,2 por cento da capacidade de geração de energia do país e 60 por cento das linhas de transmissão de eletricidade do Brasil, segundo o Merrill Lynch.

A estatal contratou o Credit Suisse para coordenar a emissão dos bônus. Representantes da empresa devem se reunir com investidores nos dias 21 e 22 em Londres, Nova York e Boston, segundo as fontes.

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu rating "BBB-" para o bônus de 10 anos planejado pela Eletrobrás.

(Reportagem adicional de Elzio Barreto)