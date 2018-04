Mesmo na BRF, Parente seguiria na presidência da Petrobrás, diz estatal

Em um tom mais conciliador do que o visto nos últimos meses, o empresário Abilio Diniz e os fundos de pensão Previ e Petros devem indicar o presidente da Petrobras, Pedro Parente, para a presidência do conselho da BRF. "As partes estão buscando um consenso", disse uma fonte a par das negociações.

Nesse arranjo, o colegiado capitaneado por Parente deve manter a atual direção da empresa, com José Aurélio Drummond como CEO da companhia. Parente é conhecido como um executivo que resolve crises e tem experiência no setor de agronegócios e foi inclusive presidente da Bunge, uma das maiores comercializadoras de grãos do mundo.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Petrobrás afirma que não haverá qualquer mudança no exercício da função de Pedro Parente como presidente da empresa.

"Pedro Parente é também presidente do Conselho de Administração da B3 e, conforme entendimento havido durante o convite para assumir a presidência da Petrobras, pode participar do conselho de uma empresa fora do Sistema Petrobras, desde que não exista conflito estrutural de interesses, de acordo com o Estatuto Social da companhia", diz a estatal no comunicado.

Ontem, o acionista e herdeiro da família fundadora da Sadia, Luiz Fernando Furlan, convocou jornalistas para uma teleconferência, no qual defendeu os nomes que indicou para o conselho de administração e lamentou a atual disputa entre os acionistas da empresa, afirmando que ela destrói o valor da companhia. Em sua avaliação, a BRF deveria estar voltada a outros desafios. Furlan é indicado como presidente do conselho em uma das duas chapas definidas até agora que devem ser votadas na assembleia da empresa no próximo dia 26.

Amanhã (19), o atual Conselho de Administração da BRF, ainda presidido por Abilio, deve realizar uma reunião extraordinária.