Emater prevê aumento de 3,79% na área cultivada com soja no RS Porto Alegre, 19 - A Emater concluiu a segunda pesquisa de intenção de plantio de soja no Rio Grande do Sul, que indica aumento de 3,79% na área destinada à oleaginosa. O índice é semelhante ao resultado encontrado no primeiro levantamento da Emater (3,43%). Se for confirmada a previsão, a área semeada deve ficar em 4,135 milhões de hectares na safra 2004/05. A partir da produtividade das últimas safras (2 mil Kg/ha), a Emater projetou uma colheita de 8,3 milhões de toneladas. No mercado, a saca de 50 quilos de soja esteve cotada nesta semana, em média, a R$ 30,78 (ao produtor). O valor representa uma valorização de 2,84% em relação à semana passada. O plantio de soja atinge atualmente 45% da área projetada para a próxima safra no Estado.