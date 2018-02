Embraer demite mais 600 empregados, diz sindicato A Embraer demitiu mais 600 funcionários de sua fábrica em São José dos Campos, além do corte maciço de 20 por cento da força de trabalho promovido em fevereiro em todas as suas unidades, afirmou nesta quinta-feira o sindicato de metalúrgicos da cidade, no interior de São Paulo.