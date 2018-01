Embraer entrega 25 jatos comerciais e 20 executivos no 3º trimestre

A Embraer entregou 25 jatos comerciais e 20 executivos no terceiro trimestre, encerrando o período com uma carteira de pedidos firmes (backlog) de US$ 18,8 bilhões, ante US$ 18,5 bilhões no fim do segundo trimestre, informou a empresa em comunicado ao mercado nesta terça-feira, 10.

No segmento de aviação executiva foram entregues 13 jatos leves e 7 jatos grandes.

No ano até o fim de setembro, a Embraer entregou 137 aeronaves, sendo 78 comerciais e 59 executivas. Os pedidos firmes a entregar do segmento comercial totalizavam 437 aeronaves.

Em comunicado, a Embraer destaca as vendas para a SkyWest, cuja encomenda total é de 45 novos aviões, sendo 25 E-Jets em setembro, com valor de US$ 1,1 bilhão e no início de outubro anúncio de pedido firme de outros 20, no valor de US$ 914 milhões (preços de lista). Estes estão incluídos na carteira de pedidos do 3tri17 e as entregas estão previstas para 2018.

Os pedidos firmes a entregar em 30 de setembro deste ano somam 437. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS