Embraer entrega 51 jatos no 2º trimestre

SÃO PAULO - A Embraer entregou 22 jatos para o mercado de aviação comercial e 29 para o de aviação executiva durante o segundo trimestre deste ano, com um total de 51 jatos. Em 30 de junho, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) totalizava US$ 17,1 bilhões, um incremento de US$ 3,8 bilhões sobre o valor de março, chegando ao maior valor de backlog desde o terceiro trimestre de 2009.

O backlog do segundo trimestre inclui também os pedidos já anunciados para 40 jatos E175, vendidos para a Skywest, e 30 jatos E175 para a United Airlines, entre outros. A carteira de pedidos firmes a entregar em 30 de junho totaliza 366 aviões, sendo 149 modelos E175, 100 dos E175-E2, 90 de E190, 19 dos aviões E195 e 8 dos E170. Os pedidos firmes em carteira incluem aeronaves vendidas pelo segmento de Defesa & Segurança para companhias aéreas estatais (Satena e TAME).

No primeiro semestre do ano, a empresa entregou 39 jatos para o mercado de aviação comercial e 41 para o de aviação executiva, com um total de 80 jatos.

A Embraer destaca que um dos principais destaques do segundo trimestre foi o lançamento dos E-Jets E2, que teve a SkyWest Inc. como um de seus clientes-lançadores, com o pedido firme de cem aeronaves e mais cem opções do modelo E175-E2.