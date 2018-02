Embraer faz 1o vôo com jato executivo Phenom 100 A Embraer anunciou nesta quinta-feira que realizou o primeiro vôo com o novo jato executivo Phenom 100, que deve entrar em operação em meados de 2008. Segundo comunicado da fabricante, os pilotos de teste consideraram o vôo inaugural bem-sucedido. "Todas as manobras e ensaios foram executados como previsto", disse o comandante Antonio Bragança Silva. A aeronave, lançada em maio de 2005 e que está na categoria de jatos "very light", permaneceu durante 1 hora e 36 minutos no céu. Os dois motores Pratt & Whitney do Phenom 100 funcionaram perfeitamente durante todo o vôo, segundo a Embraer. A Embraer encerrou junho com encomendas firmes para os novos aviões de pequeno porte Phenom 100 e Phenom 300 acima de 450 unidades. (Por Cesar Bianconi)