Embraer fecha contrato com American Airlines para 10 jatos E175

SÃO PAULO - A Embraer anuncia pedido da American Airlines para dez jatos E175, no valor de US$ 457 milhões, que será incluído na carteira de pedidos firmes da companhia do quarto trimestre deste ano.

As entregas do novo pedido começarão em 2018 e seguirão até meados de 2019, disse a empresa.

De acordo com a fabricante, a American Airlines está exercendo direitos de compra do contrato original assinado em 2013. O novo pedido é um acréscimo ao acordo firmado em abril para quatro aeronaves. Somado aos dois outros pedidos de E175 que a aérea já havia feito, a encomenda total deste modelo pela American Airlines chega a 74 aeronaves.

As novas aeronaves serão configuradas com um total de 76 assentos, e serão operadas pela Envoy, subsidiária integral da American Airlines Group Inc.

Com este novo contrato, as vendas de jatos E175 a aéreas norte-americanas somam 390 unidades desde janeiro de 2013, com mais de 80% do total de pedidos no segmento de jatos de até 76 assentos./COM INFORMAÇÕES REUTERS