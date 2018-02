Embraer mantém metas de entregas apesar de revisão da JetBlue A Embraer mantém a previsão de entregar de 165 a 170 aviões em 2007 apesar da revisão do crescimento de frota de uma de suas principais clientes, a companhia aérea norte-americana JetBlue, informou a assessoria da fabricante brasileira. Segundo a assessoria, a Embraer também mantém a expectativa de entregar até 205 aeronaves no ano que vem. Nesta terça-feira, a JetBlue reviu pela segunda vez em cerca de sete meses seu cronograma de novas aeronaves, reduzindo o número de aviões que receberá da Embraer entre 2007 e 2012, e elevando a quantidade nos três anos seguintes. De acordo com a assessoria da fabricante, há outras encomendas na fila da linha de produção da Embraer que poderão ser antecipadas. (Por Cesar Bianconi)