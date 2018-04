Embraer melhora margens no 2o tri após reduzir custos

A terceira maior fabricante mundial de aviões comerciais teve lucro de 466,9 milhões de reais de abril a junho, contra 356,5 milhões de reais um ano antes.

O resultado atual, divulgado nesta quinta-feira, contabiliza receita com Imposto de Renda e Contribuição Social de 162,3 milhões de reais, em função de diferenças temporárias entre as bases fiscal e contábil. Nos mesmos três meses do ano passado, houve impacto positivo, pelo mesmo motivo, de 41,1 milhões de reais.

Desconsiderada essa linha, o lucro permaneceu praticamente estável na comparação entre os dois períodos.

Pelo padrão contábil norte-americano, mais acompanhado por analistas, o lucro da Embraer caiu quase pela metade, para 67,8 milhões de dólares. Em US Gaap, o desempenho ficou bastante aquém do previsto, em média, por cinco analistas consultados pela Reuters, de 109,6 milhões de dólares.

CÂMBIO AJUDA RECEITA

A Embraer contabiliza a receita com a venda de aviões quando entrega o produto. A empresa entregou 56 aeronaves no segundo trimestre, acima das 52 unidades um ano atrás. Mas o mix de jatos mais recente inclui 21 unidades do avião executivo Phenom 100, o avião mais barato da companhia, com preço de tabela abaixo de 4 milhões de dólares.

O faturamento líquido da empresa somou 3 bilhões de reais nos três meses até junho, alta de 11,5 por cento na comparação anual. Isso decorreu, principalmente, da alta de 25,2 por cento da taxa média de câmbio na comparação entre os intervalos.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) totalizou 513,1 milhões de reais, com margem de 17 por cento. De abril a junho de 2008, o Ebitda foi de 340,5 milhões de reais, com margem de 12,6 por cento.

A Embraer confirmou expectativas de analistas de melhora das margens operacionais. A margem bruta, por exemplo, subiu para 22,1 por cento, contra 17,1 por cento de janeiro a março e 20,9 por cento um ano atrás.

"Tal melhora reflete o ajuste feito na estrutura organizacional iniciado no final de 2008", segundo a empresa, que também mencionou eficiências obtidas com um programa de produtividade.

As despesas operacionais e comerciais caíram, respectivamente, 12,4 por cento e 11,8 por cento na comparação com 2008.

Em fevereiro, a empresa demitiu 20 por cento do quadro de empregados, devido ao impacto da crise econômica global na demanda por aviões em todo o mundo. Com o corte de pessoal, a empresa reduziu seus custos fixos.

A companhia encerrou junho com posição de caixa de 3,65 bilhões de reais e endividamento total de 3,58 bilhões. Assim, a Embraer tinha uma posição positiva de caixa de cerca de 70 milhões de reais. Em março, a empresa possuía caixa líquido de 248,1 milhões de reais, enquanto em junho de 2008 ele estava em 809,2 milhões de reais.

No balanço, a linha contas a receber estava em 917,2 milhões de reais em 30 de junho, abaixo dos 996,5 milhões de reais de março. Os estoques somavam 6 bilhões de reais, inferior aos 7,6 bilhões de reais três meses antes.

(Edição de Eduardo Simões)