Embraer reafirma que não há definição de estrutura em negócio com Boeing

Em negociação para combinar suas atividades com a Boeing, a Embraer reafirmou nesta quarta-feira, 21, que até o momento não há definição acerca da estrutura da fusão de negócios entre as companhias, incluindo os porcentuais que as partes possuirão caso o negócio venha a ser concretizado.

Em comunicado, a empresa informou que as conversas consideram uma possível segregação das atividades de aviação comercial da Embraer para fins da combinação de negócios, entre outras opções.

As duas empresas anunciaram em dezembro que estão em negociação. A Boeing tem interesse em não apenas ficar com a operação de aviões comerciais da brasileira, mas também com as áreas militar e de jatos executivos. O governo brasileiro, entretanto, não quer que o negócio militar acabe nas mãos dos americanos.

"A Embraer e a Boeing têm mantido entendimentos com vistas a avaliar possibilidades para combinação de negócios. Além das duas empresas, o governo brasileiro também participa de tais conversas por intermédio do grupo de trabalho formado para este fim", ressalta o comunicado.

A empresa brasileira reitera que não há garantia de que o negócios venha a se concretizar. "Quando e se definida a estrutura para combinação de negócios, sua eventual implementação estará sujeita à aprovação não somente do governo brasileiro, mas também dos órgãos reguladores nacionais e internacionais e dos órgãos societários das duas companhias", lembra.