Embraer tem alta de quase 40% na entrega de aeronaves no 1º trimestre

SÃO PAULO - Durante o primeiro trimestre de 2016, a Embraer entregou 21 jatos para o mercado de aviação comercial e 23 para o de aviação executiva, totalizando 44 aeronaves, o que representa um aumento de 37,5% em relação ao ano anterior, quando 32 aeronaves foram entregues.

No segmento de aviação comercial foram entregues 19 jatos do modelo Embraer 175 (E175) e 2 do Embraer 195 (E195). Entre os modelos executivos, foram 12 jatos leves e 11 jatos grandes.

Em 31 de março de 2016, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) totalizava US$ 21,9 bilhões.

Segundo comunicado da empresa, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o principal destaque do trimestre foi a apresentação pública do E190-E2, primeiro modelo da segunda geração da família de E-Jets de jatos comerciais. Além disso, no trimestre tiveram início as operações de E-Jets pela companhia aérea Austrian Airlines, que começou a incorporar 17 jatos usados do modelo E195 à frota.

Já sobre o acordo assinado nesta semana com a Horizon Air, subsidiária da Alaska Air, a Embraer ressalta que se todas as opções forem exercidas serão incluídas na carteira de pedidos do segundo trimestre de 2016. O acordo prevê 30 jatos E175, com opções de compra para outras 33 aeronaves do mesmo modelo, totalizando US$ 2,8 bilhões.

Na aviação executiva, o destaque ao longo do primeiro trimestre deste ano, segundo a Embraer, foi o anúncio da parceria com a Across para comercialização de jatos executivos no México. Pelo acordo, a provedora de serviço VIP para aviação executiva, localizada no aeroporto internacional de Toluca (AIT), nos arredores da Cidade do México, se tornou um representante da Embraer.