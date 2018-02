Embraer vende 12 jatos para polonesa Lot Polish por US$372 mi A Embraer, maior produtora mundial de aviões regionais, anunciou nesta quinta-feira que assinou contrato para a venda de 12 jatos modelo Embraer 175 (E175) à companhia Lot Polish num valor total de 372 milhões de dólares. De acordo com a companhia aérea, o acordo dá opção para outras duas aeronaves e direito de compra de mais dez. Caso todas as opções e direitos de compra sejam confirmados, o valor total envolvido pode chegar a 744 milhões de dólares, com base nas condições econômicas de janeiro de 2007. Segundo a empresa, a encomenda já estava incluída na carteira de pedidos firmes do quarto trimestre de 2007 como "cliente não divulgado". (Reportagem de Rodolfo Barbosa)