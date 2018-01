Embraer vende dois jatos Phenom para a Arab Wings

A Embraer anunciou nesta sexta-feira, 15, a venda de um Phenom 100 e um Phenom 300 para a empresa Arab Wings, da Jord?nia. Segundo a empresa brasileira, as duas aeronaves ficar?o baseadas na sede da Arab Wings, no aeroporto Internacional de Amam, e ser?o utilizadas para v?os fretados no Oriente M?dio. A Arab Wings tamb?m oferecer? o Phenom 100 para treinamento em jato bimotor. A aeronave ser? subcontratada pela Royal Jordanian Air Academy, que o utilizar? em seu curso de treinamento de pilotos profissionais. "O Phenom 100 e o Phenom 300 foram muito bem recebidos na regi?o do Oriente M?dio", afirmou Colin Steven, diretor de vendas da Embraer de para a Europa, ?frica e Oriente M?dio na ?rea de avia??o executiva. "O an?ncio de hoje nos deixa especialmente honrados, pois a Arab Wings ? o operador de jatos executivos mais antigo no Oriente M?dio." Sameer Hdairis, gerente geral da Arab Wings, disse que "a versatilidade do Phenom 100 e do Phenom 300 teve um papel decisivo no processo de sele??o dessas aeronaves".