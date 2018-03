Embraer vende três jatos usados para aérea angolana SEAA

A Embraer informa ter vendido dois jatos ERJ 135 e um ERJ 145, todos usados, para a nova companhia aérea regular da Angola, a Serviços Executivos Aéreos de Angola (SEAA), cujo plano inicial é operar as aeronaves em voos domésticos.

A negociação, por valor não revelado no comunicado, foi feita por meio da ECC Leasing Company Limited, subsidiária integral da Embraer que administra e negocia o portfólio de aeronaves usadas. Os ERJ 135 da SEAA são configurados com 37 assentos e os ERJ 145, com 50.