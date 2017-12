Embrapa: atraso no plantio de soja pode reduzir produção em 50% Brasília, 14 - O plantio de soja fora do período ideal pode resultar em redução de até 50% na produção, mostram estudos feitos pelo pesquisador Plínio Itamar de Mello de Souza, da Embrapa Cerrados. Três variedades de soja podem ser cultivadas no Cerrado. As sementes precoces devem ser plantadas de preferência no final de outubro e início de novembro. As variedades de ciclo médio e tardias devem ser cultivadas em meados de novembro. "A segunda quinzena de outubro e a primeira quinzena de dezembro são períodos marginais de plantio, em que as perdas são mais acentuadas", informou o pesquisador. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da Embrapa. Na safra passada, os produtores do Centro-Oeste colheram 24,613 milhões de toneladas de soja. A produção brasileira foi de 49,781 milhões de toneladas. O pesquisador da Embrapa explicou que no plantio tardio há encurtamento do ciclo, com florescimento precoce e falta de chuva durante a maturação. No plantio antecipado, pode faltar umidade suficiente para a germinação.