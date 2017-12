Embrapa seleciona projetos para apoio à agricultura familiar Brasília, 9 - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) concluiu a seleção dos projetos da agricultura familiar que receberão recursos previstos pelos ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Agrário em 2005. De acordo com a assessoria de imprensa da Embrapa, o objetivo da seleção é apoiar a execução de projetos voltados à transferência e adoção de tecnologias adequadas à agricultura familiar para promover sustentação econômica, inserção nos mercados e geração de renda às famílias de produtores. Os projetos, apresentados pela Embrapa e as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, têm um orçamento de R$ 5 milhões. Cada projeto aprovado receberá R$ 50 mil. No total, foram selecionados 73 projetos: 26 do Nordeste do País, 12 do Norte, 14 do Sul, 11 do Centro-Oeste e 10 do Sudeste.