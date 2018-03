Empresa de Eike Batista consegue licença no Chile para porto

A OMX, empresa do grupo EBX no Chile, recebeu do governo chileno a concessão marítima para o desenvolvimento de um porto no município de Copiapó, ao lado do terreno onde será instalada a UTE Castilla, com capacidade para gerar 2.100 megawatts.

Segundo comunicado da MPX ao mercado --braço de energia do grupo EBX, do empresário Eike Batista-- o projeto da UTE Castilla encontra-se em processo de licenciamento ambiental.

De acordo com o site da companhia, a usina térmica de Castilla será a carvão mineral, com módulos de 350 MW. A construção da usina térmica está integrada ao projeto da MMX no país, braço de mineração do grupo.

"A instalação de um porto na região é um importante avanço na implementação do projeto de mineração da MMX, pois irá assegurar uma logística eficiente para o carregamento e exportação do minério de ferro que será produzido pela MMX Minera de Chile, subsidiária da MMX", informou a MMX em comunicado nesta segunda-feira.

Segundo a empresa de mineração, o mapeamento geológico e o licenciamento ambiental já estão em curso, bem como o programa de caracterização mineralógica.

A companhia prevê "volumes significativos e uma logística favorável para o escoamento da produção" da MMX Chile.

Em setembro de 2008 a Minera MMX de Chile adquiriu dois direitos minerários de minério de ferro e assinou contratos de opção de aquisição referentes a outros dois direitos minerários, também de minério de ferro.

Os ativos estão localizados em um raio de 90 quilômetros da cidade de Copiapó, no norte do Chile, e totalizam uma área de aproximadamente 1.760 hectares, a cerca de 50 quilômetros de distância da costa chilena.

(com Denise Luna, da Reuters)