Empresas exportadoras de camarão participam de feira na Espanha Brasília, 1 - Empresas exportadoras ligadas à Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) participam, pela primeira vez, da Feira Internacional de Produtos do Mar, Conxemar 2004. A feira acontece entre os dias 5 e 7 de outubro, em Vigo, na Espanha. Dentre as empresas nacionais que irão desembarcar na Espanha estão duas pernambucanas (Netuno e Almare), quatro potiguares (Aquática, Maricultura Rio Grandense, Potiporã e Marine), uma baiana (Lusomar), uma piauiense (Camapi) e a cearense S.M. Pescados. A expectativa é que 23 mil pessoas de 70 países passem pela Conxemar. A Espanha é um importante comprador de camarão do Brasil, que é o segundo principal fornecedor do crustáceo para o país. Depois da França, a Espanha também aparece como principal destino das exportações brasileiras para o mercado europeu. Nos oito primeiros meses deste ano, a França ficou com uma fatia de 43% das 29,2 mil toneladas embarcadas para o Velho Continente. A Espanha comprou 42% do camarão, seguida pela Holanda (11%), Itália (1%) e Portugal (1%).