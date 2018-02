Encontro "Lideranças do Agronegócio" será realizado hoje em SP Encontro "Lideranças do Agronegócio" será realizado hoje em SP Será realizado hoje em São Paulo o 1º Encontro "Lideranças do Agronegócio", entre as 8h30 e 14h00. Haverá palestras do presidente da Aprosoja, Rui Otoni Prado; do vice-presidente da Abrapa Haroldo Cunha; do diretor técnico da Unica, Antonio Pádua Rodrigues; entre outros.