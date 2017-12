Energia: BNDES aprova recursos para co-geração com bagaço de cana Rio, 21 - O BNDES aprovou financiamento, no valor de R$ 39,2 milhões, para a Usina Cerradinho Açúcar e Álcool S/A ampliar a capacidade de co-geração de energia elétrica a bagaço de cana, dos atuais 25 para 75 megawatts brutos (equivalente a 67 MW líquidos), na unidade de Catanduva (SP). Segundo nota divulgada há pouco pelo banco, o projeto terá efeito indireto na capacidade produtiva da usina e proporcionará melhor equilíbrio do balanço térmico. O financiamento será realizado no âmbito do Programa de Apoio Financeiro a Investimentos em Fontes Alternativas de Energia (Proinfa). Ainda de acordo com a nota, do acréscimo líquido de 46 MW de energia, serão comercializados 18 MW com a Eletrobrás (Proinfa) e 7 MW com a Eletropaulo. Os 18 MW restantes poderão ser vendidos no mercado à vista (CCEE) ou mesmo diretamente a cliente livre interessado. Cerca de 3 MW serão absorvidos pela usina. Para a expansão da produção energética foi feita a opção por turbina de condensação, que possibilita a geração de energia elétrica de forma ininterrupta. De acordo com o BNDES, o projeto proporcionará à Usina Cerradinho ganho de eficiência no aproveitamento energético do bagaço de cana para geração de calor e energia elétrica. O custo de investimento por quilowatt, segundo o banco, é 40% abaixo da média em função da pré-existência de infra-estrutura para a co-geração e acrescenta fonte de receita estável, suavizando a volatilidade do açúcar e do álcool.