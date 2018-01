Energia: IIR promove fórum em São Paulo Energia: IIR promove fórum em São Paulo O Institute for international Research (IIR) promove nos dias 12 e 13 de dezembro o VI Fórum de Energia, no Park Plaza Hotel em São Paulo. Serão debatidas as perspectivas para o setor de energia no Brasil, o plano decenal de energia, o custo para a geração de energia no Brasil e no mundo, a obtenção da licença ambiental, a geração de energia a partir da biomassa, entre outros assuntos. Haverá na segunda parte do segundo dia do evento o Briefing Especial ?Desenvolvendo o planejamento estratégico aliado às perspectivas da evolução do mercado e energia e preços negociados?. Para obter informações sobre a Conferência contate o IIR no telefone (11) 5505 1003 ramal 177; Fax: (11) 5506 1103 ou pelo e-mail imprensa@iir.com.br. Acesse o site www.iir.com.br.