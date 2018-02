Energias do Br fecha contrato de US$936 mi para construir usina A Energias do Brasil anunciou na noite desta segunda-feira que fechou um contrato de 935,9 milhões de dólares com a Maire Engineering para a construção da usina termelétrica de Pecém, localizada no Ceará. O contrato prevê a entrada em funcionamento da usina, que terá capacidade instalada de 720 megawatts, em dezembro de 2011. Caso a Maire entregue a usina antes do prazo estabelecido, receberá uma bonificação. De acordo com a Energias do Brasil, a usina de Pecém contribuirá para elevar a capacidade instalada de geração de energia da empresa para 1.452 megawatts até o final de 2011, o que representa uma elevação de 39 por cento em relação à capacidade atual.