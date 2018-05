Energisa se compromete a adquirir controle do Rede A Energisa firmou um compromisso de investimento - de compra e venda de ações, além de outros ajustes - para aquisição do controle acionário das empresas do Grupo Rede. O documento foi assinado com o acionista controlador do Grupo Rede, Jorge Queiroz de Moraes Junior.