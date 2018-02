Entre fazendas de leite e startups de tecnologia

Presença frequente em terras brasileiras, Koolen é fundador da gigante do turismo Booking.com, vendida para a Priceline.com, da qual é conselheiro. Ele também se associou a empresários brasileiros bem-sucedidos, como Rodrigo Borges, cofundador do Buscapé, e Guga Stocco, ex-Microsoft e Buscapé, para criar o fundo de investimentos Koolen & Partners, que tem dez startups brasileiras no portfólio, sites e aplicativos da área de serviços. Para 2015, a meta é trabalhar com um novo fundo no valor de US$ 100 milhões.

Koolen também é conselheiro da expansão internacional do Uber, o aplicativo que conecta motoristas e passageiros e se tornou uma das mais valiosas empresas de tecnologia do mundo, avaliada em US$ 41 bilhões.

Para dar conta de tudo, ele diz que o segredo é tomar decisões com extrema rapidez. "O que também me faz cometer mais erros. Por isso, escuto quando as pessoas me apontam problemas. Não tenho vergonha de errar."

O Booking.com é um exemplo da sua persistência e ousadia. O holandês diz ter ficado dez anos sem salário para manter o negócio. "Vendi (o site) porque estava quebrado", conta. "Uma semana depois ele começou a decolar." Hoje, são feitas em média 750 mil reservas por dia no site, em 212 países.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, Koolen dedica grande parte do seu tempo às funções de investidor e conselheiro e tem no Brasil um dos seus mercados favoritos. Só em 2014 esteve por aqui 15 vezes. E já tem um diagnóstico sobre o mercado brasileiro de startups: "Vocês ainda estão no jardim de infância. Precisam se preparar para brigar."