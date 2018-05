E.ON investirá R$ 400 mi no aumento de capital da MPX A concessionária alemã E.ON informou que investirá mais R$ 400 milhões (US$ 177 milhões) na MPX Energia como parte de um aumento de capital anunciado pela companhia brasileira. Em um comunicado, a E.ON destacou que os acionistas da MPX concordaram com um aumento de capital de R$ 800 milhões, no valor de R$ 6,45 por ação.