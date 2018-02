ESPECIAL-Boom do álcool traz desafios e esperança a trabalhador A história de Melquíades Batista Soares é comum a milhares de brasileiros. Nascido numa família humilde, ele estudou até a sexta série e começou a trabalhar aos 16 anos como cortador de cana, motivado por sua mãe, que ainda trabalha nos canaviais. Mas as perspectivas de Soares começaram a mudar alguns anos atrás, quando recebeu treinamento na usina em que trabalha e começou a atuar como operador de colheitadeira. "Eu ganho um pouco a mais e tenho mais conforto agora", afirmou Soares, 35 anos. Da cabine da colheitadeira onde passa oito horas por dia, com ar-condicionado, ele mostra preocupação com a mãe. "Ela continua trabalhando porque a pessoa pega intimidade com o pessoal. Para ela é como se fosse uma família... Mas ela ficou feliz quando parei, tendo que trabalhar sob sol, chuva, frio. Ela sabe a dureza que é", disse ele. Mas a promoção de Soares está se tornando um feito mais comum no país, com a expansão da indústria de álcool, que cria novas oportunidades de trabalho e a necessidade de redução do corte manual. A pressão ambiental e de saúde pública está crescendo contra a queima de cana, que é feita para viabilizar a entrada de trabalhadores nos canaviais e facilitar o corte, forçando as usinas a investir em mecanização da colheita. A situação foi ressaltada com a maior exposição do setor sucroalcooleiro diante do aumento do interesse de outros países a adotar o álcool como substituto do derivado de petróleo. "Não tenho bola cristal mas (a redução do corte manual) é uma tendência, até pelo processo de mecanização", disse Remígio Todeschini, presidente da Fundacentro, fundação do Ministério do Trabalho que monitora as condições e segurança do trabalho. O impacto da colheita mecanizada na mão-de-obra era um dos maiores obstáculos ao processo, já que poderia levar a desemprego maciço em determinadas regiões. Uma única máquina pode colher o mesmo volume que colheriam 87 cortadores, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). E há cerca de 260 mil cortadores no centro-sul do Brasil, onde está plantada cerca de 85 por cento da safra nacional de cana. Cerca de 160 mil trabalhadores estão no Estado de São Paulo. O problema é agravado pelo reduzido nível de escolaridade destes trabalhadores. Embora os anos de estudo da categoria tenham aumentado, a carga ainda é pequena: 4,2 anos na média do país. Mas a pressão ambiental está crescendo, e governos estaduais têm promovido mudanças. Em São Paulo, que concentra 65 por cento da safra brasileira, governo estadual e usinas assinaram um acordo no mês passado pelo qual fica antecipado em sete anos, para 2013, o prazo final para queima de cana nas áreas mecanizáveis e em 14 anos, para 2017, o prazo para áreas com maior declive. NOVAS ESPERANÇAS O crescimento do setor poderia tornar o processo muito mais suave. Há uma necessidade crescente por trabalhadores para outras áreas da indústria, que deve receber investimentos de aproximadamente 12 bilhões de dólares até 2013 em novas unidades e expansões. "Você tem sempre que olhar para dois aspectos quando fala sobre o assunto (perspectivas dos cortadores): a expansão do setor e a mecanização", disse a consultora da Unica, Iza Barbosa. "Não é cortar cana e vender álcool e açúcar. Tem diversos processos simples que o cortador, se for capacitado, tem como seguir em outras áreas da própria empresa." Iza afirmou que teve início uma ampla ação do setor no centro-sul, nos últimos anos, para capacitar trabalhadores. Em jogo não apenas o impacto social do desemprego, mas também o problema da escassez de trabalhadores capacitados como uma ameaça ao crescimento das empresas. A Unica estima que 300 mil postos de trabalho serão criados nos próximos cinco anos, desde motoristas de máquinas até o nível gerencial das usinas. "Os novos postos são sempre oferecidos primeiramente a nossos colaboradores. Eles normalmente são as pessoas mais bem preparadas para assumir as novas funções", disse Carlos René do Amaral, gerente de Recursos Humanos da São Martinho . O grupo foi um dos pioneiros na montagem de um programa regular de treinamento de funcionários, cerca de dez anos atrás. Desde então, promoveu cerca de 250 cortadores, que hoje, na sua maioria, assumiram funções como a de operador de máquina agrícola e a de alimentador de moendas. A necessidade de trabalhadores com experiência é ainda maior nas novas fronteiras da cana. Amaral disse que o grupo, que está construindo uma usina em Goiás, levou 20 empregados de São Paulo para atuar na região. Embora a história de Soares seja ainda uma exceção, ela alimenta esperanças para o futuro. "Aconselho meus dois filhos a estudar, para ter uma profissão melhor. Prefiro que não cortem... é um serviço pesado", disse ele. (Por Inaê Riveras)