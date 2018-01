'Estadão' é finalista de dois prêmios internacionais de inovação digital

O novo site do Estadão para dispositivos móveis é finalista em dois prêmios internacionais que reconhecem os projetos mais inovadores em mídias digitais no mundo. No Digiday Publishing Awards, o Estadão Mobile é um dos destaques na categoria "melhor estratégia de desenvolvimento de audiência". O site também disputa o prêmio de "Notícias e Publicações" do Pixel Awards, que será por votação popular (os leitores podem votar pela internet).

Lançado em maio do ano passado, o novo site alia o conteúdo do Estadão a recursos inovadores de leitura e compartilhamento de notícias. Com ferramentas de geolocalização, o site identifica onde está o leitor e fornece informações segmentadas de trânsito e clima.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência digital Huge após cerca de seis meses de pesquisa. A equipe que redesenhou o site ouviu a opinião de leitores, profissionais do Estadão e de veículos estrangeiros, como The New York Times e Guardian.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo site do Estadão para celulares já foi reconhecido como uma plataforma inovadora em outros prêmios internacionais. Em novembro do ano passado, o portal foi um dos vencedores do UX Awards, um dos prêmios mais importantes na área de experiência de usuários em plataformas digitais. O projeto do Estadão foi o único vencedor de um país fora dos Estados Unidos e Reino Unido e o único de uma empresa de comunicação.

Os vencedores do Pixel Awards serão escolhidos por meio de votação online, disponível no site da prêmio até 1º de Março. Além do projeto do Estadão, também são finalistas na mesma categoria o aplicativo da TMZ, a Reuters TV e os sites das publicações The Nation e Huffington Post.

Os vencedores do Digiday Publishing Awards serão escolhidos pelos jurados e anunciados em 24 de março, em Nova York. O Estadão disputa o prêmio com projetos dos grupos Time, Harvard Business Review, The Enthusiast Network e Hearst Magazines.