Estadão lança podcast diário de notícias

A partir da próxima segunda-feira, dia 10, os leitores do ‘Estadão’ terão um novo jeito de se informar: estreia o ‘Estadão Notícias’, um podcast com as principais notícias e análises do dias. Com duração de 20 minutos, o programa terá edições de segunda a sexta-feira, às 6 horas, com a apresentação de Emanuel Bomfim. O programa trará ainda entrevistas exclusivas e contará com a participação de jornalistas e colunistas do ‘Estadão’ e da Agência Estado. O podcast conta com a expertise de produção da Rádio Eldorado.

“A ideia é que o produto traga muita análise, dissecando os principais assuntos do dia”, explica Luis Fernando Bovo, editor executivo de conteúdos digitais do Estadão. “O podcast é um formato que traz comodidade ao ouvinte, que pode ouvir o programa quando e onde quiser.”

O Estadão Notícias estará disponível para download no site do Estadão, bem como nas principais plataformas de podcast para smartphones. O usuário também poderá assinar o programa para receber notificações de quando novas edições forem lançadas. No Android, é preciso baixar um aplicativo para podcasts e fazer a assinatura. No iPhone, basta assinar o Estadão Notícias na aba de podcasts.

O programa é só o primeiro de uma série de podcasts que o Estadão vai estrear nas próximas semanas. “Vamos ter uma grade de podcasts para acompanhar as pessoas em diversos momentos do dia”, diz Bovo (veja mais ao lado). Entre as novidades está ainda o Papo Torto, podcast de entretenimento comandado pelo youtuber PC Siqueira e pelo comediante Gus Lanzetta.

Trajetória. O termo podcast foi cunhado em 2004 por um jornalista do periódico britânico The Guardian, e é a junção de iPod, o dispositivo de música da Apple, com “broadcast” (transmissão, em inglês). A ideia era definir conteúdos de áudio transmitidos digitalmente pela internet.

Em sua primeira década de existência, os podcasts eram um conteúdo de nicho, mas ganharam força recentemente – segundo dados do Nieman Lab, centro de pesquisas de mídia dos EUA, o mercado publicitário de podcasts cresceu 48% no país entre 2014 e 2015, e deve avançar até 25% por ano até 2020.

Há dois fatores que motivam o crescimento: um é a explosão da quantidade de smartphones, que tornaram fácil a tarefa de baixar um programa e ouvi-lo em qualquer lugar. “Com o smartphones, as pessoas ganharam poder de decidir o que, quando e como querem ouvir um programa”, diz a pesquisadora Barbara Nickel, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e especialista em podcasts.

A outra razão é o fenômeno Serial, série de programas criada pela rede americana The American Life. Lançada em outubro de 2014, os programas contam a história do assassinato de Hae Min Lee, uma estudante do Estado americano de Maryland. “Serial fez jornalistas e empresas prestarem atenção nesse formato para contar histórias”, diz Barbara.

Para a pesquisadora, o jornal americano The New York Times é referência para podcasts. Um dos principais programas do jornal é o The Daily, podcast diário lançado em 2016 e que serviu como inspiração para o Estadão Notícias. Para Barbara, uma das grandes virtudes do podcast é a sua capacidade de “aproximar o conteúdo das pessoas”.

- Estadão Esporte Clube

Diário, podcast esportivo tem apresentação de Emanuel Bomfim e César Sacheto, e comentários de Robson Morelli e Marília Ruiz

- Conexão Estadão

Transmitido diariamente na Rádio Eldorado, das 18h às 19h, o programa de análises e noticiário político vai virar podcast

- Mentalistas

Camila Tuchlinski traz, toda semana, convidados ao podcast para discutir comportamento

- Colunistas do Jornal Eldorado

Os comentários diários de Alexandre Garcia, José Nêumanne, Eliane Cantanhêde e Sonia Racy, agora na internet